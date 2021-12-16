living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

27 اتفاقية تعاون.. حصيلة زيارة الرئيس الجزائري إلى تونس

16
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت الجزائر وتونس يوم الأربعاء بقصر قرطاج بتونس العاصمة على 27 اتفاقية تعاون بين البلدين.
 
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين التونسي والجزائري تشمل العديد من القطاعات.
 
وتتضمن القطاعات التي شملتها الاتفاقيات كلا من العدل والداخلية والطاقة والصناعات المتوسطة والصغيرة والناشئة والصناعات الدوائية والبيئة والشؤون الدينية والتربية والتأهيل المهني والصيد البحري والإعلام والثقافة.
 
وتأتي زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الجارة الشرقية ردا للزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الجزائر في فبراير 2020، وقد كان مخططا لها في مارس 2020، غير أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.
 
وإلى جانب الملفات الاقتصادية التي كانت حاضرة بقوة، فقد أكد الرئيسان، الأربعاء، على "التنسيق الدائم" بينهما بشأن ليبيا، مشددين على ضرورة أن "تتخلص ليبيا من المرتزقة".
 
وقال الرئيس التونسي إن "هناك تنسيقا دائما مع الجزائر بشأن ليبيا"، لافتا إلى أن "الشعب الليبي هو من يقرر مصيره بنفسه".
 
ومن جانبه، قال الرئيس الجزائري إنه "تبادل الرؤى مع نظيره التونسي حول مجموعة من القضايا الإقليمية، خاصة بشأن ليبيا"، مضيفا: "نأمل بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة، وأن يعود الوئام بين الليبيين".
 
وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين، قال سعيّد إن "التعاون مع الجزائر مهم لمواجهة التحديات، وإن العلاقات مع الجزائر ستتطور بشكل أكبر في المستقبل، بما يحقق مصلحة البلدين".
 
ونوه سعيّد إلى أن "علاقات تونس والجزائر متميزة عبر التاريخ وفي المستقبل"، مؤكدا على "أهمية الدعم الجزائري لتونس خلال جائحة كورونا".
 
وفي هذا الصدد، أكد تبون أن زيارته إلى تونس "تندرج في إطار الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية"، مشددا على "حرصه على دفع التعاون الثنائي، وصولا إلى اندماج اقتصادي مع تونس".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout