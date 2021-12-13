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مصر.. اتهام نجل رجل أعمال بالقتل الخطأ وحيازة مخدرات

13
DECEMBER
2021
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قررت النيابة العامة المصرية حبس كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، مالك سلسلة الأسواق الشهيرة، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات "لاتهامه بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب"، بحسب وصف النيابة.
 
وخلصت تحقيقات النيابة إلى أن المتهم تسبب في قتل 4 طلاب بسبب "إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا خلال قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد شمالي القاهرة، تحت تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى".
 
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي المصرية "أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهر مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجاري استكمال التحقيقات"، بحسب بيان للنيابة العامة.
 
وشهدت منطقة الشيخ زايد، بالجيزة الأسبوع الجاري، حادثا مأساويا بعد أن لقي 4 طلاب مصرعهم دهسا، حين اصطدمت سيارتهم بأخرى يقودها نجل مالك سلسلة أسواق شهيرة.
 
ومساء الجمعة، خرج إلى العلن فيديو التقطته كاميرا مراقبة ويرصد الحادث من بدايته إلى نهايته.
 
وأظهر الفيديو سيارة الطلاب وهي تلف في الاتجاه المعاكس. وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة تسير بسرعة جنونية، لتصدمهم من الخلف، وترميهم لمسافة بعيدة.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه يدعى كريم الهواري، وهو نجل مالك سلسلة المحلات الشهيرة.
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