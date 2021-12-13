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الأردن.. فك لغز قتل فتاة طعنا في العاصمة عمان

13
DECEMBER
2021
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تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من حل لغز مقتل فتاة تحمل الجنسية السورية طعنا في الشارع العام بمنطقة الأشرفية بالعاصمة الأردنية عمان، في أقل من 24 ساعة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على القاتل.
 
وعثر على جثة الفتاة قرب موقف للحافلات العامة وقد تعرضت لأكثر من 15 طعنة في منطقة الظهر والصدر والرقبة والكتف، وتم التعرف على الفتاة، واسمها مريم محمد حمدو.
 
وقال الأمن العام الأردني في بيان رسمي إنه "في فجر السبت ورد بلاغ بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول أثناء وجودها في منطقة الأشرفية، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها". 
 
وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حُددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة، وتم تحديد مكان وجوده وأُلقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء".
 
وأوضح والد الضحية محمد حمدو أن ابنته تحمل الجنسية السورية، وهي في العشرين من عمرها، وتعمل في صالون تجميل للسيدات.
 
وقال والدها لـ"سكاي نيوز عربية" إنها تواصلت قبل مقتلها بدقائق مع الجاني، وأخبرته أنها في طريقها للمنزل، إلا أنها تأخرت، وبعد ساعات سمعت العائلة بوقوع جريمة قتل بالمنطقة ليتبين أن مريم قد قتلت طعنا من قبل مجهول.
 
وأضاف أنه ذهب إلى المركز الأمني وهناك تم عرض صور متهمين من كاميرات المراقبة، وتعرف والد مريم على القاتل، حيث تقدم لها للزواج أكثر من مرة، إلا أنها رفضت، وقام بتهديدها أكثر من مرة، ويوم الجريمة ترصّد لها أثناء عودتها من العمل وقام بطعنها حتى الموت.
 
وطالب ذوو القتيلة السلطات الأردنية بإنزال أشد عقوبة، وهي الإعدام، بحق القاتل.
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