المغرب يمدد إغلاق الحدود حتى نهاية العام

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مددت السلطات المغربية العمل بقرار تعليق رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة، حتى 31 ديسمبر الجاري، بهدف مكافحة جائحة كورونا.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني المغربية في مذكرة، الخميس، إنه "تقرر تعليق كل الرحلات من وإلى المغرب من 9 حتى 31 ديسمبر على أقل تقدير".

وأضافت أنه "تستثنى من هذا القرار الرحلات التي ستخصص لإعادة مواطنين من الخارج بشرط أن تحصل على موافقات مسبقة".

وإثر قرار المديرية، أعلنت الخطوط الملكية المغربية أنه "سيتم إلغاء الرحلات الجوية الدولية للخطوط الملكية المغربية من وإلى المغرب في كلا الاتجاهين ابتداء من 9 حتى 31 ديسمبر 2021، في الساعة 23:59" بالتوقيتين المحلي والعالمي.

والحدود الجوية للمملكة مغلقة منذ 29 نوفمبر بسبب الانتقال السريع لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، وعودة عودة الجائحة للتفشي في أوروبا.

وقال موقع "ميديا 24" المتخصص بالأخبار الاقتصادية، إن قرار تعليق الرحلات يشمل أيضا سفن الركاب.

ومنذ أغلقت المملكة حدودها الجوية في 29 نوفمبر، نظمت رحلات خاصة لإعادة مغربيين عالقين في الخارج إلى ديارهم، لا سيما من أوروبا عموما وفرنسا خصوصا.

وأتت هذه الإجراءات "حفاظا على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة"، حسبما أعلن وزير الصحة خالد آيت طالب خلال مؤتمر صحفي الخميس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب أكثر من 951 ألف شخص، توفي منهم 14794 وفق آخر حصيلة رسمية.