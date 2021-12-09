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هيئة الإعلام الأردني: لم نتلق طلبات لعرض فيلم "أميرة" بدور السينما داخل المملكة

9
DECEMBER
2021
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أكد رئيس هيئة الإعلام الأردني، طارق أبو الراغب، على أن الهيئة لم تتلق أي طلب رسمي لعرض فيلم "أميرة" في دور السينما داخل المملكة.
 
وأضاف أبو الراغب اليوم الخميس: "دورنا أن نقيم الفيلم عند طلب عرضه في دور السينما، وهذا يستوجب إما الوقف أو العرض أو إجراء تعديلي".
 
وتابع: "لم يتقدم أحد حتى الآن لعرضه (الفيلم) في دور السينما".
 
واختار الأردن، في 12 نوفمبر الماضي، فيلم "أميرة" كي يمثله في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار، للتنافس في فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022، والتي سيتم إعلان جوائزها في مارس المقبل.
 
وبحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، يشكك الفيلم في نسب أبناء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، الذين تم إنجابهم عبر "نطف مهربة" لآبائهم الأسرى، الأمر الذي وصفه الفلسطينيون بـ"الخيال الهادف لتحقيق مكاسب فنية على حساب تضحيات الأسرى".
 
ويسلط الفيلم الضوء على قصة فتاة اسمها "أميرة"، ولدت عبر نطفة مهربة لوالدها الأسير القابع في سجن "مجدو" الإسرائيلي، لتتفاجأ في فترة لاحقة أن هذه النطفة تعود لضابط إسرائيلي مسؤول عن التهريب من داخل السجن، والذي قام باستبدال العينة قبل أن يتم تسليمها للعائلة.
 
وتم تصوير "أميرة" بشكل كامل في الأردن عام 2019، وهو للمخرج المصري محمد دياب، وإنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين.
روسيا اليوم
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