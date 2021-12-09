وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة اليوم

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أفادت وكالة الأنباء المصرية بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سيصل القاهرة اليوم الخميس، في زيارة يلتقي خلالها نظيره المصري، سامح شكري.

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة اليوملابيد يزور القاهرة للقاء شكري وإعادة قطع أثرية من العصر الفرعوني

وقالت الوكالة إن شكري سيعقد جلسة مباحثات مع لابيد، في وقت لاحق اليوم بقصر التحرير، ومن المنتظر أن يتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وجهود مصر لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

هذا وأفادت قناة i24 news الإسرائيلية بأن لابيد يخطط لتقديم تكريم إسرائيلي إذا التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسيتضمن هذا التكريم قطعا أثرية مصرية ستعيدها إسرائيل إلى مصر كان قد تم تهريبها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وجرى حفظها حتى الآن من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية.