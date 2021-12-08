living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حالة الطقس "المضطرب" تضرب مصر.. وتحذير للمواطنين

8
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشهد مصر حالة من الطقس غير المستقر لمدة 48 ساعة مقبلة، بدءا من الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء، بينما وجه الخبراء تحذيرا للمواطنين.
وقال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجويّة المصرية، محمود شاهين، إن الطقس يشهد الثلاثاء والأربعاء حالة من عدم الاستقرار، مصاحبة برياح جنوبية غربية محملة بالأتربة من الصحراء الغربية.
 
وتابع في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنَّ حالة عدم الاستقرار سبّبت انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة.
 
وشدد على أنّ انخفاض درجات الحرارة يزيد من الإحساس ببرودة الجو، نتيجة للسحب الحاجبة لأشعّة الشمس.
 
وكشف أن هذه الحالة (حالة عدم الاستقرار) سبّبت الاضطراب في الملاحة البحرية في مسطّح البحر المتوسط، والتي تصل فيه ارتفاعات الأمواج لـ4 و5 أمتار.
 
وعن الأربعاء، قال إنّه مع تغير اتجاه الرياح تبدأ فرص سقوط الأمطار، والتي ستكون متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.
 
وأضاف: "أما جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى فستكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدا، وفي مناطق متفرقّة إن حدثت".
 
وعن تسبب تلك الرياح في سقوط الأشجار أو إحداث التلف للوحات الإعلانية في الطرق؛ قال إنّ ذلك يتوقّف على مدى تثبيت اللوحة الإعلانية بقوة، خاصّة مع عدم استقرار سرعات الرياح التي تتراوح ما بين 50 لـ55 كيلومترا بالساعة في القاهرة الكبرى.
 
وعن انتهاء تلك الحالة، أشار إلى أنّها ستنتهي غدا مع نهاية اليوم، وبعد الغد ستعود حالة الطقس مستقرة، وعودة الضباب المائي للظهور في الصباح الباكر.
 
ونصح المتحدث المواطنين المصريين أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسيّة والجيوب الأنفية والأطفال وكبار السن بعدم التعرّض لهذه الأتربة.
 
وأردف: "إذا اضطر المواطن للخروج من المنزل ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، خاصّة وأنَّ نشاط الرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة".
 
ونشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجويّة صورة للقمر الاصطناعي، تشير إلى الرمال المثارة المصاحب للرياح الجنوبية الغربية النشطة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية (مطروح- السلوم- سيدي براني- العلمين- الإسكندرية).
 
ويشير البيان إلى أنَّ ذلك يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المذكورة، ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مع تقدم الوقت.
 
كما تشهد محافظات شمال الصعيد أجواء شديدة البرودة ليلا على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 لـ10 درجات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout