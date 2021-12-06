قرقاش يكشف المبدأ من زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران

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كشف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران تأتي في سياق ما وصفه بـ"إدارة الرؤى المتباينة".

وكتب المستشار الرئاسي الإماراتي على حسابه في "تويتر" مشيرا إلى أن زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد إلى إيران، تأتي "استمرارا لجهود الإمارات الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية".

وأوضح قرقاش في هذا السياق أن بلاده تسعى إلى "تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية"، وذلك من خلال ما وصفه بـ"الحوار والبناء على المشترك وإدارة الرؤى المتباينة".