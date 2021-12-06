living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بينهم أطفال.. قتلى ومصابون في انهيار بناية سكنية بصعيد مصر

6
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقى ثلاثة أطفال حتفهم إثر انهيار بناية سكنية في محافظة بني سويف بصعيد مصر، يوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام محلية.
 
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن فرق الإنقاذ انتشلت تسعة مصابين على الأقل من أنقاض البناية، المكونة من طابقين، في مركز أهناسيا بالمحافظة.
 
وقال المصدر إن شقيقين، يبلغان 8 و12 عاما، وشقيقتهما، 11 عاما، لقوا مصرعهم في الحادث. حسب ما نقلت "أسوشيتد برس".
 
وأضاف أن هناك ثلاثة أطفال آخرين بين المصابين في بني سويف التي تبعد بـ111 كيلومترا جنوبي القاهرة.
 
لم يعرف على الفور سبب انهيار المبنى.
 
وفي سبتمبر الماضي، انهار مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة شبرا الخيمة بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
 
شنت الحكومة حملة على عمليات البناء غير القانونية في جميع أنحاء البلاد مؤخرا، وسجنت مخالفين، وهدمت بناياتهم في حالات كثيرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout