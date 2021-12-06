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مستشار السيسي: لا إصابات بـ"أوميكرون" في مصر ولكن!

6
DECEMBER
2021
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أُصيب العالم بموجة من الهلع والذعر بعد الأنباء المتداولة عن انتشار متحوُّر جديد لفيروس كورونا المستجد "أوميكرون" إلا أنّ مصر حتى الآن آمنة من هذا المتحوّر وفق ما أعلن وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة المصرية، خالد عبد الغفار.
 
 
بدوره، أكّد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحيّة، محمد عوض تاج الدين، تصريحات وزير الصحّة بأنَّ أوميكرون لم يدخل مصر حتى هذه اللحظة.
 
لم يدخل بعد
 
وأضاف في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّه لم يتم رصد حالات مصابة به حتى الآن، وتابع: "لكن هذا لا يعني أن هذا المتحور لم يدخل مصر".
 
وأشار إلى أنَّ الدراسات العلمية والتوقعات تشير إلى أنّه سيدخل مصر خلال الفترة المقبلة وخلال الموجة الحالية من فيروس كورونا.
 
وشدد على أنَّ مصر لازالت "عالقة" بالموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، ولكن لابد من العمل على تقليل الإصابة به قدر الإمكان.
 
ويؤكد مستشار الرئيس على أنه ليس هناك معلومات علمية عن هذا المتحور الجديد ولم تنشر حتى الآن في كافة أنحاء العالم معلومات تفصيلية.
 
وأوضح أنّه لم تشر، أيضا، الدراسات العلمية عن كيفية التعامل مع هذا المتحوّر، أو حالات الإصابة به، ولا حتى حجم انتشاره أو قوة تأثيره، لذلك لا بد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشدد الدولة على تنفيذها.
 
وشدد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحيّة على ضرورة إسراع المواطنين في الحصول على اللقاح.
 
وأوضح أنّ السلطات المصرية تتابع بدقة كل ما ينشر عن المتحور "أوميكرون" حتى يتم التعامل معه لحين ظهور حالات مصابة به في مصر.
 
وأكّد على أنَّ المصريين ليس أمامهم خيار آخر سوى الاتباع والاستجابة للتوصيات الصحيّة التي تعلنها الدولة المصرية، مشددًا على أنّ "حالة الفزع التي سببها المتحور الجديد مبررة في ظل التعامل مع مجهول".
 
وكشف عن أنَّ تطعيم الأطفال سيتم من عمر 12 لـ 15 عامًا، مضيفًا: "يتم حاليًّا تجهيز التعليمات والقواعد والدراسات للإعلان من خلال رابط التسجيل لإعلام أولياء الأمور رسميًّا في الفترة المقبلة".
 
600 ألف جرعة
 
وكانت وزارة الصحة  قد أعلنت عن استلام 600 ألف جرعة من لقاحي جونسون آند جونسون واسترازينيكا) الأحد بمطار القاهرة الدولي.
 
ولفتت إلى أنّه من المقرر أن تتسلم مصر 3 مليون و900 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بنهاية شهر ديسمبر الجاري.
 
وأكدت عن توافر كافة أنواع اللقاحات بمراكز التطعيمات في جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب تصنيع اللقاحات محليًّا داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".
 
وفي سياقٍ آخر، تابع القائم بأعمال الوزارة خلال الاجتماع سير العمل في التجهيز للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، المقرر انطلاقها في 19 ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام، وتستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق، يضم 90 ألف عضو.
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