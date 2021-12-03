الجزائر... ثلوج مرتقبة في 23 ولاية بداية من مساء اليوم

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أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر عن سقوط ثلوج ابتداء من مساء اليوم الخميس على مرتفعات عدد من ولايات وسط وغربي وشرقي البلاد، يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر.

وأوضح الديوان في نشرية خاصة من أن هذا المستوى البرتقالي من الخطورة، سيستمر من مساء اليوم الخميس (18:00) إلى صباح يوم غد الجمعة (6:00) حيث سيبلغ سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم على عدد من الولايات التي تتراوح المرتفعات بها 900 متر وهي تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض والأغواط والجلفة وتيارت وتيسمسيلت.

كما أشار المصدر إلى أن سمك الثلوج سيترواح ما بين 10 إلى 15 سنتمترا بولايات المدية والبليدة والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة وتبسة، ابتداء من ليلة اليوم الخميس (21:00) إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة (15:00)، وفق وكالة الانباء الجزائرية.