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مصر.. أول مركز لـ"عمرة الهليكوبتر" في الشرق الأوسط

3
DECEMBER
2021
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عرض الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" أول وأحدث مركز لصيانة وعمرة الطائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط.
 
ويقول رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة مجاهد الفرماوي: "المصنع قام بإنشاء المركز الذي يعد فريدِا من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر الثاني عالميًا من حيث التكنولوجيا المستخدمة في عمرة الهليكوبتر".
 
وتابع الفرماوي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تم إرسال عدد كبير من العمالة المصرية للتدريب في روسيا في شركات متخصصة لمثل تلك الأنواع من الصيانة وعمل العمرة للهليكوبتر".
 
الرئيس يشيد
 
وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه فاعليات المعرض بالمركز الجديد، الذي يستطيع عمل عمرة لجميع طرازات الطائرات الهليكوبتر بقدرة 16 طائرة في نفس الوقت.
 
ومن المقرر أن يقوم المركز المصري بعمل عمرات لمحركات الطائرات النفاثة المخصصة للقتال والنقل والتدريب، بجانب عمل عمرة للمحرك التربيني للدبابة (M1).
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة أن "بعد عودة العمالة المُدربة وإنشاء المركز، تم الحصول على رخصة من الشركة المصنعة للهليكوبتر، وذلك بعد المستوى المتميز الذي رأوه وما يقدمه العاملين من أداء مبهر".
 
المركز الأول إقليميًا
 
وأكد الفرماوي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "أصبحنا أول مركز متخصص ومعتمد على المستوى الإقليمي في صناعة الهليكوبتر، بعد أن كنّا نواجه مشكلات في عمرة طائرات B8 وB17 بسبب الاعتماد على خبراء أجانب في صيانتهم".
 
وانتهى، الخميس، معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" بعد حضور متميز من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.
 
وأقيم المعرض بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولي الأول، بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية بغرض عرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.
 
تطوّر السلاح المصري
 
وحول السلاح المصري أشار رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة إلى أنّ: "هناك تطور مصري كبير في مجال تصنيع السلاح، يتم بأيادي مصرية 100 بالمئة، وبتأهيل على أعلى مستوى لشباب الخريجين من الكليات المتخصصة أو العاملين في المصنع الذين تم إرسالهم في بعثات تباعًا لتعلم فنون صيانة الهليكوبتر".
 
وأردف: "قمنا على مدار الفترة الماضية من عمل عمرة كامله لـ18 طائرة هليكوبتر، وكل من وضع يده في الصيانة مصري، وهو ما لم يكن موجودا من قبل".
 
أسلحة متطورة
 
ويضم الجناح المصري في المعرض عدد كبير من الأسلحة الهامة التي تم تصنيعها بالكامل في مصر، والتي من بينها طائرة الاستطلاع نووت، ولنش الصواريخ الذي يبلغ طوله 43 مترا، وبسرعة 30 عقدة بمدى 1500 ميل بحري، وقدرة على البقاء في البحر لـ10 أيام، وعدد آخر من الأسلحة الحديثة المميزة.
 
وأكد الفرماوي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "المعرض يقدم أحدث الإنتاجات المصرية العسكرية، كل ما يحدث ويعرض فيه بأيدي مصرية 100 بالمئة، علينا أن نفتخر بذلك وبأن لدينا الإمكانيات والعقول الفريدة التي تجعلنا متميزين".
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