من بينها التحرش الجنسي.. وزير مغربي سابق في دائرة الاتهام

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أعلن وزير حقوق الإنسان السابق في المغرب، المحامي محمد زيان، أنه سيُحاكم بتهم عدة بينها "إهانة هيئات منظمة"، على خلفية شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضده ردا على اتهامه جهاز الأمن "بفبركة" فيديو مخل للآداب.

وقال زيان لوكالة فرانس برس إن النيابة العامة المغربية وجهت له "سلسلة من التهم بناء على شكوى وزارة الداخلية"، بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة" و"بث وقائع وادعاءات كاذبة" و"الخيانة الزوجية" و"التحرش الجنسي".

كان زيان (78 عاما)، وهو نقيب سابق للمحامين بالرباط، ندد في نوفمبر العام الماضي بتعرضه لحملة تشهير، على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق، وقدّم على أنه يظهره عاريا مع إحدى موكلاته.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية مقاضاته، على خلفية "جرائم إهانة موظفين عموميين" و"إهانة هيئة منظمة"، بناء على "مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".

سبق لزيان أن تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996. وتبدأ أولى جلسات محاكمة الوزير السابق، الملاحق في حالة سراح، في 9 ديسمبر الحالي.