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السعودية.. رصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

1
DECEMBER
2021
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أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.
 
وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، بأنه "إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون من الفيروس في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة".
 
وأضاف: "يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة (وقاية) في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ".
 
وشدّد المصدر على "ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
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