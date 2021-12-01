الأوقاف المصرية ترد على منتقدي بناء المساجد

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ردت وزارة الأوقاف المصرية على منتقديها بسبب افتتاحها 1700 مسجد جديد خلال عام واحد، بأنها كذلك أنفقت ما يقرب من ملياري جنيه مصري في أعمال البر وخدمة المجتمع، بحسب وصف عبد الله حسن المتحدث باسم الوزارة.

وانتقد البعض ما أعلنت عنه الوزارة الأسبوع الماضي من افتتاح مئات المساجد، من باب أن من الأولى صرف تلك الأموال على خدمات التعليم والصحة بدلا من المساجد التي تملأ البلاد حسب وصفهم.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية إن الوزارة "أنفقت مليارا و782 مليون جنيه في البر وخدمة المجتمع".

وفند تلك النفقات بأنه "تم صرف 175 مليون جنيه لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم الفني لبناء مدارس، ولحساب صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، في حين يجري العمل بـ 5 مدارس أخرى بـ 3 محافظات".

وتابع أنه تم "صرف 100 مليون جنيه على توفير سكن كريم للمحتاجين من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا تم صرف 50 مليون جنيه لمساعدة العمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المخصص لذلك، و60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة."

واستطرد المتحدث باسم الأوقاف أنه "تم بتمويل من الوزارة استخراج 140 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وصرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، و20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، و20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة".

وقال حسن إنه "تم صرف 33 مليون جنيه في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتم صرف 17 مليون جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، و25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة."

وأشار كذلك إلى أن وزارة الأوقاف "صرفت 443 مليون جنيه إعانات نقدية وعينية وقرض حسن بدون فوائد أو مصاريف إدارية للمحتاجين، بالإضافة إلى 366 مليون جنيه حصيلة مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تم توزيع 4 آلاف طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين".

وختم متحدث الأوقاف أنه تم "صرف أكثر من 180 مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف الوزارة".

يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية أعلنت الأسبوع الماضي أنها "افتتحت في عام واحد أكثر من 1700 مسجد منها أكثر من 1500 مسجد بناء كاملا جديدا أو إحلالا وتجديدا"، وقالت في بيان "إنه رقم وإنجاز غير مسبوق في تاريخ عمارة المساجد، ولا نعلم أي دولة في العالم قديما ولا حديثا قامت بتشييد هذا العدد من المساجد في عام واحد" حسب وصفها.