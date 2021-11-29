مصر.. قرارات حاسمة وسريعة للتصدي للمتحور "أوميكرون"

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قال القائم بأعمال وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، الأحد، إنه تم اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، للتصدي للمتحور "أوميكرون".

وذكر عبد الغفار أن القرارات تمثلت في إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، إلى جانب تنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات "أوميكرون".

كما أشار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، إلى أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي.

وكشف أنه قد تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية، مضيفا أن مساء أمس السبت شهد استقبال 3 ملايين و890 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة فايزر.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.