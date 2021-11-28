خرق أمني.. مخطط منزل رئيس وزراء الاحتلال منشور على الإنترنت

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عربي 21 - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، عن خرق أمني يتعلق بمخططات لبناء أماكن حساسة ومنها مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال في القدس المحتلة، نفتالي بينيت.

ويعتبر هذا المقر، مكانا دائما لأي رئيس وزراء يتم انتخابه، حيث يستخدمه وعائلته للسكن ولاستقبال كبار الضيوف.

وبحسب الصحيفة، فإنه يمكن لأي شخص الوصول لمخططات بناء المقر المذكور من خلال موقع بلدية القدس، والذي يظهر من المخططات رسومات وصورا دقيقة للسكن الرسمي وأي تغيرات قد تطرأ عليه.

وقالت الصحيفة: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تسريب وثائق منزل رئيس الوزراء، ففي عام 2015، انتقد رئيس جهاز الأمن العام السابق، يوفال ديسكين، عائلة نتنياهو بسبب مقطع فيديو تم تحميله نيابة عنهم على شبكة الإنترنت، وكشف عن أجزاء من المنزل الرسمي".

وحذر ديسكن في حينها، من أن "هذا كان خرقا أمنيا خطيرا، يدفع مقابله أي جهاز استخبارات أجنبي ومنظمة إرهابية ثروة ضخمة".