living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل.. أول دولة تغلق حدودها بالكامل بسبب "أوميكرون"

28
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت إسرائيل، السبت، أنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى الدولة، من أجل احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الحظر سيستمر 14 يوما، بانتظار موافقة الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
ويأمل المسؤولون أن يتوفر خلال تلك الفترة مزيد من المعلومات حول مدى فعالية لقاحات كوفيد-19 ضد أوميكرون، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".
 
وقال بينيت إنه سيكون لزاما على الإسرائيليين الذين يدخلون البلاد، بما في ذلك من تم تطعيمهم، البقاء في الحجر الصحي. وسيبدأ سريان الحظر في منتصف الليل بين الأحد والاثنين.
 
وقال بيان حكومي إنه سيتم استخدام تقنية تتبع الهاتف الخاصة بجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) لتحديد أماكن حاملي السلالة الجديدة من الفيروس من أجل الحد من انتقاله للآخرين.
 
وأكدت إسرائيل حتى الآن تسجيل حالة واحدة من سلالة أوميكرون وسبع حالات مشتبه بها.
 
وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب "أوميكرون". وقد سجلت حتى الآن إصابة واحدة من هذا المتحور، إضافة إلى 7 حالات أخرى مشتبه بها.
 
ويقول علماء الأوبئة، إن قيود السفر ربما  جاءت "بعد فوات الأوان" ولن توقف انتشار "أوميكرون" عالميا، لكن عدة دول؛ من بينها الولايات المتحدة والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي أعلنت، الجمعة، حظر السفر أو فرض قيود على القادمين من دول الجنوب الإفريقي.
 
والسبت، قالت أستراليا إنها ستمنع غير المواطنين الذين كانوا في تسع دول في الجنوب الإفريقي من دخول أراضيها، كما ستلزم المواطنين الأستراليين وأفراد أسرهم العائدين من تلك الدول بحجر صحي 14 يوما تحت إشراف.
 
وفي المنحى نفسه، قالت اليابان إنها ستوسع نطاق القيود المشددة التي فرضتها على الحدود لتشمل ثلاث دول إفريقية أخرى بعدما فرضت قيودا على القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو، يوم الجمعة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout