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قال رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، إن "من كانوا في السابق يقولون إن الجزائر فرنسية هم الذين يدعون الآن أن الصحراء الغربية هي مغربية".

وأضاف قوجيل خلال جلسة علنية لمراجعة قانون المالية 2020، اليوم الخميس، أن "الجزائر مستحيل أن تتفرغ بالكامل إلى الشعب الفرنسي وللاستعمار".

وأشار إلى أن بلاده "لديها علاقات إنسانية تجمعها مع فرنسا، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الجالية الجزائرية المتواجدة بفرنسا، خاصة وأن عددها كبير".

وأكد رئيس مجلس الأمة أن "مواقف وتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الأخيرة، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. كما أن هذه التصريحات والمواقف تدعم مصداقية الجزائر".

وختم بالقول إن "الجزائر كانت ولا تزال دائما مع حق الشعوب في تقرير مصيرها".