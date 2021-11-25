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البرهان يؤكد مجددا: عازمون على إكمال التحول الديمقراطي

25
NOVEMBER
2021
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جدد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، عزم حكومة الفترة الانتقالية على إكمال عملية التحول الديمقراطي.
 
وشدد البرهان، خلال لقائه ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) مع المبعوث النرويجي الخاص إلى السودان وجنوب السودان أندريه ستناسن، على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوداني في انتخابات حرة ونزيهة، تقود إلى حكومة مدنية منتخبة.
 
وأشاد بالعلاقات المتطورة بين الخرطوم وأوسلو، مشيرا إلى الدعم الذي ظلت تقدمه النرويج للسودان وجهودها المستمرة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية.
 
ومن جهة أخرى، أشار حميدتي إلى أن الاتفاق السياسي الذي وقع مؤخرا، سيسهم في استكمال المسار الديمقراطي وصولا إلى الانتخابات بنهاية المرحلة الانتقالية في السودان.
 
وأكد حميدتي دعم ومساندة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، العائد لمنصبه بموجب الاتفاق، لإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
 
وأشاد حميدتي بالجهود المتعاظمة التي تضطلع بها النرويج لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، مؤكدا تقدير الخرطوم للدور البناء والكبير الذي تبذله أوسلو من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في البلد الإفريقي.
 
كما رحب ستناسن بالإعلان السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، الذي عاد بموجبه الأخير لرئاسة الوزراء.
 
وأشاد المبعوث بالدور الكبير لحميدتي في التوصل للاتفاق، مؤكدا بذل كل ما من شأنه المساهمة في إنجاح الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن بلاده لم توقف مساعدة ودعم السودان شعبا وحكومة.
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