لمواجهة كورونا.. مصر تعلن بدء خطة "الجرعة الثالثة"

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قالت وزارة الصحة في مصر، الأربعاء، إنها ستبدأ خلال أيام تفعيل خطة لتطعيم بعض الفئات بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة تشمل كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والفئات الأكثر عرضة للعدوى، مثل العاملين في القطاع الطبي.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، عن العدد الإجمالي للحاصلين على اللقاحات المضادة لكورونا منذ انطلاق حملة التطعيم، حتى الآن.

وقال عبد الغفار إن السلطات الصحية نجحت في تقديم ما يزيد عن 42 مليون جرعة من لقاح كورونا، في حين وصل عدد الذين حصلوا على الجرعتين معا إلى نحو 15 مليون شخص.

وأشار المتحدث إلى أنه من المقرر أن ترتفع وتيرة التطعيمات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع وزارة الصحة في مراكز التطعيمات، ونشرها بأماكن تجمع المواطنين مثل محطات المترو والقطارات ومراكز التسوق والمجمعات التجارية.