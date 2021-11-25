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أولى مفاجآت إيديكس 2021.. صور لمُدرعات ورشاشات وذخيرة مصرية

25
NOVEMBER
2021
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أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر محمد أحمد مرسي تأكيد مئات الشركات حول العالم على المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" المزمع عقده في 29 نوفمبر الجاري.
 
وقال مرسي، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الدورة الثانية لمعرض "إيديكس 2021" ستكون فرصة لمصر للتأكيد على متانة علاقاتها الدولية وتمتعها بالأمن والاستقرار.
 
رشاش مصري
 
وعن المفاجآت المنتظرة في "إيديكس 2021"، كشف الوزير المصري عن الانتهاء من تنفيذ خط إنتاج محلي للرشاش المتعدد بالكامل، والذي يضم في تصميمه نحو 265 جزء من مواد مختلفة.
 
وأشار إلى أن معدل إنتاج هذا الخط كبير، بما يكفي لتلبية احتياجات القوات المسلحة، والتصدير إلى الدول الشقيقة والصديقة بالخارج.
 
ومن المفاجآت أيضا على مستوى الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب الوزير، تقديم مصر لأنواع من الذخيرة لم تكن تُنتج محليا من قبل.
 
"إيديكس 2021"
 
ومن المنتظر أن يُشارك في دورة هذا العام من معرض الصناعات الدفاعية أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، وأكثر من 30 ألف زائر من المتخصصين في الصناعات الدفاعية.
 
ووفق بيانات للشركة العالمية المنظمة للمعرض بالتعاون مع السلطات المصرية، فإن المعرض فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.
 
ويعد معرض "إيديكس 2021" الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية).
 
وذكر نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين أن مصر ستعرض خلال "إيديكس 2021" المُدرعة المصرية "سينا 200"، وتطوير للمُدرعة "إس تي 500".
 
وأوضح صلاح الدين، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المُدرعة "سينا 200" صممتها الوزارة وأنتجتها كمركبة مدرعة مجنزرة تضاهي المركبة الروسية "BMP".
 
ولفت صلاح الدين إلى أن بداية تصميم وإنتاج تلك المدرعة داخل مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات "200 الحربي" كانت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأشار في معرض حديثه لنا، إلى أن المركبة المُدرعة الجديدة تتميز بالسرعة، والمرونة، وتم تزويدها بشبكة لحمايتها من القذائف الموجهة إليها من نوعية RPG، مع إضافة تدريع إضافي إليها من الصُلب المُدرع، الذي بدأت الوزارة إنتاجه حديثاً.
 
وعن المُدرعة "إس تي 500"، قال نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي إنها مدرعة متعددة المهام، وذات درجة حماية تُصنف على أنها الأعلى في فئتها، وتم عرضها في عدة دول مثل الإمارات والسعودية ولاقت ترحيب واستحسان كبير لها.
 
وشدد المسؤول المصري، على وجود توجيهات بالاهتمام بالجهود الخاصة بالتوطين المحلي للصناعات الدفاعية، فضلا عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مشروعاتها المختلفة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي، وهو إنتاج احتياجات القوات المسلحة والشرطة واستغلال الفائض في دعم المجتمع المدني والتصدير للخارج.
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