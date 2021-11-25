living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. ضبط عصابة تجارة أعضاء بينهم أساتذة طب في جامعات

25
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط عصابة تضم أساتذة في كليات الطب ومسؤولين وموظفين في 5 مستشفيات، من بينهم مستشفى حكومي، تخصصوا في تجارة الأعضاء البشرية.
 
وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية، إن التشكيل العصابي مكون من رئيس قسم الكلى بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وأستاذ مسالك بولية بإحدى كليات الطب، وأستاذ التخدير بإحدى كليات الطب، ومدير إدارة بإحدى معامل التحاليل الطبية الخاصة، وموظفة بمعهد الكلى، وممرض بإحدى المستشفيات، و4 أشخاص آخرين.
 
وأوضح أن نشاط تلك العصابة تمثل زراعة الكلى خارج إطار القانون، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض البسطاء، من بينهم بعض المرضى ممن لديهم مشكلات صحية تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، ولكن حالتهم المادية لا تمكنهم من إجراء تلك العمليات.
 
وأشار إلى أن أفراد التشكيل العصابي اعتمدوا على إقناع المرضى بأنه يمكنهم إجراء العمليات التي يحتاجونها بالمجان نظير تبرعهم بإحدى كليتيهم، واستقطابهم والضغط عليهم مستغلين حاجاتهم للموافقة على نقل إحدى الكليتين.
 
وكشف أن العصابة كانت تدفع للضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه، بينما على الجانب الآخر تحصل العصابة على مبالغ مالية كبيرة ممن تبيع لهم الكلى تبدأ من 250 ألف جنيه للمريض الواحد.
 
وأشار إلى أن أعضاء التشكيل العصابي قاموا بتزوير التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحصول على موافقة الأجهزة المعنية لإجراء العمليات الطبية المشار إليها وذلك في حالات كون المجني عليهم لا تتوافر فيهم الحالة الصحية اللازمة، إضافةً إلى قيام التشكيل العصابي بالحصول على موافقة المجني عليهم كتابةً وتصوير المتبرعين بمقاطع فيديو تتضمن إقرارهم بموافقتهم على التبرع بدون مقابل مادي خلافاً للحقيقة، وذلك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى من دون مساءلة قانونية.
 
وكشف المصدر أن الخطة كانت تقوم على أن يقوم مشتري الكلية بنشر إعلان في جريدة قومية بحاجته لمتبرع بكلية، ثم بعد ذلك يتصل المتبرعون بالأرقام الموجودة في الإعلان فيتم اصطيادهم ويتم الحصول على موافقة رسمية من نقابة الأطباء بموجب تحاليل وأوراق مزورة تفيد بأن العمليات كلها تبرعات وبالمجان ومن دون أي مقابل مادي، ولكن الحقيقة أنه يتم دفع مبالغ زهيدة للضحايا الذين تبرعوا بالكلى.
 
وشدد المصدر على أن طرف تم اكتشافه بعد حدوث مشكلات طبية لمن تم الحصول على كلى منهم، فاشتكوا من ذلك وكشفوا عما حدث معهم، وبناء عليه تحركت أجهزة الأمن لمتابعة أفراد العصابة حتى تم القبض عليهم جميعا متلبسين.
 
واوضح المصدر أن أفراد تلك العصابة قاموا بإجراء 120 عملية زراعة كلى بنفس الأسلوب خلال عامي 2019 و2020. وقد تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبسهم على ذمة القضية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout