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مصر.. ضبط عصابة "تصنع عقارا مخدرا وتصدره للخارج"

22
NOVEMBER
2021
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ضبطت قوات الشرطة عصابة تخصصت في تصنيع عقار الكبتاغون المخدر وتصديره للخارج، وذلك في محافظة الشرقية شمالي مصر.
 
وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن معلومات وصلت لفرق البحث الجنائي بوزارة الداخلية عن وجود تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، تخصص في تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاغون.
 
وأضاف المصدر أن "المعلومات تضمنت كذلك أن أفراد تلك العصابة اتخذوا من منزلهم في مركز بلبيس مكانا لتصنيع العقار، حيث يوفر أحدهم الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والإشراف على التصنيع، بينما يعاونه الثاني في التصنيع وصيانة المعدات والماكينات، أما الثالث فيعقد الصفقات مع العملاء ويتولى مهمة التصدير إلى الخارج".
 
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وتابع أن "قوات الشرطة استهدفت التشكيل العصابي خلال تواجدهم في منزلهم، وألقت القبض عليهم"، مضيفا أنها "عثرت بحوزتهم على 505 آلاف قرص مخدر من عقار الكبتاغون، وعجينة وزنها 800 كيلوغرام معدة للتصنيع، يقدر إنتاجها بنحو مليوني ونصف المليون قرص".
 
كما ضبطت القوات عددا من معدات الخلط والتصنيع والتغليف، وعبوات كرتونية وأكياسا ومستلزمات للتعبئة، وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع، إضافة إلى مبلغ مالي و3 هواتف محمولة وسيارة تستخدم في نقل المواد المخدرة.
 
وبمواجهة أفراد العصابة اعترفوا بتصنيع وترويج وتصدير إنتاجهم، وتمت إحالتهم للنيابة، فيما أكد المصدر الأمني أن قيمة المخدرات التي تم ضبطها مع العصابة تتخطى 110 ملايين جنيه مصري.
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