وجده مع والدته بمفردها في المنزل… فقتله!

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أقدم شاب على إنهاء حياة جاره طعناً بسلاح أبيض سكين لوجوده داخل منزلهم أثناء وجود والدته بمفردها بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة بمصر، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة.

وتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص مفادها قيام نجله بقتل أحد الأشخاص غريب داخل منزلهم الكائن بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

تبين العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره به آثار عدة طعنات، وبمناقشة المتهم أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تناهي إليه سماع صوت المجني عليه داخل المنزل ملكهم، وعلمه بوجود والدته بمفردها فاستل سلاح أبيض سكين، وسدد له عدة طعنات أردته قتيلاً.

وألقت القوات القبض على المتهم والأم لمناقشتها في وجود علاقة آثمة بينها وبين المجني عليه من عدمه، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.