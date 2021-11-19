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الأرصاد المصرية تحذر من أمطار.. كيف نتجنب سيناريو أسوان؟

19
NOVEMBER
2021
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حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الخميس، من طقس الأيام المقبلة، واحتمالية سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق.
 
وأكدت الهيئة أن هناك شبورة مائية ستكون موجودة في الأيام المقبلة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
ويقدّم الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري، رؤيته للتعامل مع الأمطار قائلًا: "يوجد في مصر 871 مخر للسيول، إدارتهم مشتركة ما بين وزارة الري والإدارات المحلية، غير أن الوزارة تبذل المجهود الأول والأخير في تنظيف مياه السيول، فالدولة صرفت مليارات الجنيهات على مشروع تبطين الترع، وهو ما سيكون له دور كبير في صرف المياه خلال الفترة المقبلة".
 
وتابع حسان في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "لا يوجد في مصر وعي لدى الأفراد متعلق باستغلال مياه الأمطار، عدا تقريبًا محافظة الإسماعيلية التي يقوم فيها المواطنون بعمل سدود تكون مفيدة في حجز المياه واستغلالها بالشكل الأمثل".
 
أمطار رعدية
 
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 
وقال خبير التطوير الحضاري: "يوجد في مصر 120 محطة رصد جوية تابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهناك محطات أخرى تابعة لوزارة الري ووزارة الزراعة والتعليم العالي وجهات أخرى، كل تلك الجهات تعمل بشكل منفرد، فلا بد من توحيد تلك الإدارات وأن تكون تابعة لجهة واحدة".
 
اهتمام عالمي بالمناخ
 
وأكمل في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية:" أنّ: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم للغاية بفكرة المناخ، ولا بد أن ندرس فكرة عمل وزارة متخصصة للتغيرات المناخية بسبب كثيرة التغيرات التي تحدث في الدولة، فمصر فيها 4742 قرية و31 ألف عزبة وكفر ونجع، ويوجد فيها 58 مليون مواطن، معرضون سنويا لمياه الأمطار أكثر من المدن".
 
وشهدت مصر قبل أيام سيولا مفاجئة في محافظة أسوان أقصى الصعيد، نتج عنها 3 وفيات وإصابة المئات بلدغات العقارب.
 
نصائح النجاة
 
ويقدم الخبير البيئي محمد متولي نصائحه في حال سقوط أمطار غزيرة قائلًا: "من أبرز النصائح التي يجب اتباعها هي عدم لمس أي أعمدة إنارة أو التواجد في أماكن تقع في مجرى السيول وبالأخص عند اشتداد الأمطار".
 
وتابع متولي في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ "المتابعة الجيدة للحالة المرورية مع الوضع في الاعتبار أنه من الممكن ترك المنزل أو المكان الذي يوجد فيه الشخص في أي وقت، لذلك لا بد من حزم الأمتعة محملًا بكل ما هو هام وضروري في شنطة محكمة الغلق".
 
وأردف الخبير البيئي أنه "قبيل التحرك في المياه، لا بد أن نقوم باستخدام أي شيء لقياس العمق، حتى لا ننزلق في مكان شديد الخطورة ونفقد حينها السيطرة على أنفسنا ونكون عرضة للغرق".
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