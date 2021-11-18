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مصر تسجل أعلى حصيلة للوفيات الجديدة بكورونا منذ يوليو 2020

18
NOVEMBER
2021
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سجلت مصر، الأربعاء، أعلى حصيلة للوفيات الجديدة الناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" منذ أواسط يوليو 2020 حيث تجاوز هذا المعدل لأول مرة منذ ذلك الحين مستوى 70 حالة.
 
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 960، مقارنة مع 941 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 346808.
 
وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 71 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 69 حالة في بيانات الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 19707  أشخاص.
 
كما أفاد مجاهد بخروج 654 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 289533 شخصا.
 
وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.
روسيا اليوم
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