living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. تحذير للمواطنين من الطقس خلال الأيام القادمة

18
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، المواطنين من برودة الطقس في البلاد خلال الفترة القادمة، مطالبا بارتداء الملابس الخريفية التي تميل إلى الشتاء.
 
وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين ستنخفض لتصل إلى 15 درجة مئوية في العظمى، وستوجد أمطار متفاوتة الشدة في القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والمناطق الشمالية للبلاد، مع احتمال تساقط حبات الثلج ووجود رعد.
 
وأوضح أن أجواء البحر الأحمر مستقرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ولكن المدن المطلة على البحر المتوسط الجو فيها متقلب، متابعًا: "الجو تغير بسبب التغيرات المناخية، ومصر أقل الدول تضررًا من التغيرات المناخية، التي أثرت على مصر وسببت ظروف حرجة، فأسوان مكنش بينزل فيها تلج، بس حصل السنة دي زي ما شوفنا، وحصلت سيول قوية".
 
وفي سياق متصل، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن خطة تعامل الوزارة، والدولة بأكملها، مع متضرري سيول محافظة أسوان، التي حدثت قبل أيام، قائلًا: "سنوفر إيواءً لكل المتضررين، حتى نبني بيوتهم من جديد، ثم نعيدهم إلى تلك البيوت من جديد".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout