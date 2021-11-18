مصر.. تحذير للمواطنين من الطقس خلال الأيام القادمة

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حذر مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، محمود شاهين، المواطنين من برودة الطقس في البلاد خلال الفترة القادمة، مطالبا بارتداء الملابس الخريفية التي تميل إلى الشتاء.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين ستنخفض لتصل إلى 15 درجة مئوية في العظمى، وستوجد أمطار متفاوتة الشدة في القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والمناطق الشمالية للبلاد، مع احتمال تساقط حبات الثلج ووجود رعد.

وأوضح أن أجواء البحر الأحمر مستقرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ولكن المدن المطلة على البحر المتوسط الجو فيها متقلب، متابعًا: "الجو تغير بسبب التغيرات المناخية، ومصر أقل الدول تضررًا من التغيرات المناخية، التي أثرت على مصر وسببت ظروف حرجة، فأسوان مكنش بينزل فيها تلج، بس حصل السنة دي زي ما شوفنا، وحصلت سيول قوية".

وفي سياق متصل، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن خطة تعامل الوزارة، والدولة بأكملها، مع متضرري سيول محافظة أسوان، التي حدثت قبل أيام، قائلًا: "سنوفر إيواءً لكل المتضررين، حتى نبني بيوتهم من جديد، ثم نعيدهم إلى تلك البيوت من جديد".