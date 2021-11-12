الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري تعديلا وزاريا جزئيا

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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا جزئيا طال وزراء الاتصال والعمل والفلاحة، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.

واستبدل وزير الاتصال عمار بلحيمر الذي شغل المنصب منذ يناير بمحمد بوسليماني، والأخير مسؤول رفيع في الوزراء.

وأمضى بوسليماني البالغ 63 عاما الجزء الأكبر من حياته المهنية في وزارة الاتصال التي شغل أمانتها العامة بين عامي 2011 و2013.

وشمل التعديل وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني الذي عوضه محمد عبد الحفيظ هني، وفق بيان الرئاسة.

واستبدل عبد الرحمان لحفاية في حقيبة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيوسف شرفة الذي عُيّن قبل نحو أربعة أشهر واليا على الجزائر العاصمة.

وعيّن الرئيس عبد المجيد تبون عقب الانتخابات التشريعية في يونيو، حكومة أبقت على نحو نصف وزراء الحكومة السابقة.

واحتفظ حينها عمار بلحيمر بحقيبة الاتصال لكنه فقد صفة المتحدث الرسمي باسم الحكومة التي حذفت.