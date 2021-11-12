living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري تعديلا وزاريا جزئيا

12
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا جزئيا طال وزراء الاتصال والعمل والفلاحة، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.
 
واستبدل وزير الاتصال عمار بلحيمر الذي شغل المنصب منذ يناير بمحمد بوسليماني، والأخير مسؤول رفيع في الوزراء.
 
وأمضى بوسليماني البالغ 63 عاما الجزء الأكبر من حياته المهنية في وزارة الاتصال التي شغل أمانتها العامة بين عامي 2011 و2013.
 
وشمل التعديل وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني الذي عوضه محمد عبد الحفيظ هني، وفق بيان الرئاسة.
 
واستبدل عبد الرحمان لحفاية في حقيبة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيوسف شرفة الذي عُيّن قبل نحو أربعة أشهر واليا على الجزائر العاصمة.
 
وعيّن الرئيس عبد المجيد تبون عقب الانتخابات التشريعية في يونيو، حكومة أبقت على نحو نصف وزراء الحكومة السابقة.
 
واحتفظ حينها عمار بلحيمر بحقيبة الاتصال لكنه فقد صفة المتحدث الرسمي باسم الحكومة التي حذفت.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout