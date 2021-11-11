هل يترشح القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا؟

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كشفت مصادر ليبية مقربة من سيف الإسلام القذافي، لوكالة "سبوتنيك"، الخطوات التي اتخذها الأخير بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأكدت المصادر أن سيف الإسلام القذافي أعد الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات، وأنها باتت جاهزة لتقديمها للمفوضية حال اتخاذ القرار النهائي.

رغم حديث بعض المصادر عن أن سيف الإسلام سيعلن عن ترشحه خلال الأيام المقبلة، إلا أن مصادر مقربة كشفت أن القرار النهائي بشأن الترشح للانتخابات لم يحسم بعد.

وقالت المصادر: إن المشاورات الحالية لم تحسم قرار الترشح، وأنه من المقرر حسم الأمر بعد مؤتمر باريس، وأنه في حال قرر الترشح سيتقدم للمفوضية بأوراقه.

وهدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بعواقب خطيرة في حال تنفيذ قوانين الانتخابات، وذلك قبل حوالي أكثر من 40 يوم على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 كانون الأول المقبل.