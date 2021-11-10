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مطلوبة في 11 قضية.. ضبط طبيبة توليد "مزيفة" بمصر

10
NOVEMBER
2021
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ألقت أجهزة الأمن المصرية، صباح الأربعاء، القبض على سيدة انتحلت صفة طبيبة نساء وتوليد ومطلوبة في 11 قضية بمحافظة سوهاج جنوبي القاهرة.
 
وأوضح مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القصة بدأت حينما اشتبهت قوة من مباحث قسم شرطة ثان سوهاج في المتهمة المقيمة بنجع حمادي بقنا.
 
وبعد الكشف عن سجلها الجنائي، تبين أنها مطلوبة لتنفيذ أحكام بالحبس صادرة ضدها في 11 قضية، فتم القبض عليها ونقلها إلى ديوان قسم الشرطة.
 
واستطرد المصدر أنه خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة في ديوان القسم قدمت لرجال الشرطة بطاقة مدون به أنها طبيبة نساء وتوليد في مستشفى سوهاج الجامعي.
 
وتابع أن رجال الأمن تشككوا في صحة البطاقة فاستعلموا عنه بمستشفى سوهاج الجامعي وكذلك من نقابة أطباء سوهاج، فتبين أن البطاقة مزيفة وأن المتهمة تنتحل صفة طبيبة نساء وتوليد.
 
وبتفتيش المتهمة عثر رجال الأمن بحوزتها على دفتر روشتات علاجية باسمها وكذلك روشتات علاجية باسم أطباء آخرين ادعت أنهم زملاؤها، واعترفت أنها انتحلت صفة طبيبة نساء وتوليد من أجل التربح من وراء الكشف على المريضات، وكذلك للتهرب من القضايا المطلوبة فيها.
 
وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية، وطلبت تحريات المباحث عن القضية الجديدة للمتهمة والمتعلقة بممارستها مهنة الطب وانتحال صفة طبيبة.
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