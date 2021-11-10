living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محاولة اغتيال الكاظمي.. هل تكون بداية نهاية الميليشيات؟

10
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تكاد تجمع القراءات السياسية في العراق وخارجه، على أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لن تمر مرور الكرام، وستكون نقطة تحول في تعاطي بغداد مع الخطر المتعاظم، الذي تمثله الميليشيات المندرجة ضمن إطار الحشد الشعبي.
 
وتبدو الميليشيات المسلحة بعد الهزيمة المدوية للأحزاب السياسية التي تمثلها في الانتخابات العراقية البرلمانية الأخيرة، وبعد محاولة اغتيال الكاظمي بأنها عازمة على تغيير قواعد اللعبة، والتمادي في فرض سطوتها على البلاد وسلطاتها وقوانينها، كون المستهدف هذه المرة هو رأس السلطة التنفيذية.
 
ورجح باحثون سياسيون أن السبب وراء لجوء الميليشيات المسلحة في العراق إلى هذا التصعيد الخطير، هو الخشية التي تنتابها ومن يقف خلفها من تراجع مكانتها ونفوذها وفقدانها أسباب قوتها.
 
ومما يزيد من هذا القلق، بروز النقاش بشأن حظر هذه الميليشيات ونزع سلاحها، إذ بات يفرض نفسه بقوة شعبيا ورسميا في العراق، لا سيما بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الحكومة العراقية، التي أثارت ردود فعل عربية وعالمية واسعة متضامنة مع العراق في وجه الميليشيات.
 
مؤشرات قوية
 
ويقول مدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "هناك مؤشرات قوية بطبيعة الحال على بداية النهاية لهذه الفصائل المسلحة المندرجة ضمن الحشد الشعبي، ومن أهمها نتائج الانتخابات الأخيرة، ولعدم وجود رغبة شعبية عراقية بوجودها وببقائها هي وسلاحها المنفلت خارج إطار الدولة من الآن وصاعدا".
 
ويتابع الأستاذ الجامعي العراقي: "وحتى قبل محاولة الاغتيال، فإن الاشتباكات والاحتكاكات الدموية الأخيرة، التي حصلت عند بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بين هذه الفصائل المسلحة والقوى النظامية المكلفة بحماية تلك المنطقة، تعزز من قرب نهاية نفوذها عبر واجهاتها السياسية".
 
وأضاف: "وبالتالي فما جرى من تهديد لشخص رئيس الوزراء الكاظمي من قبل زعامات تابعة لهذه الفصائل، والتصريحات التي أطلقها البعض منهم، عن اعتماد الخيارات العسكرية لرفض نتائج الانتخابات العامة المبكرة، تشكل كلها علامات بلوغ نقطة اللاعودة الفاصلة، فيما يخص مستقبل هذه المجاميع الآيلة للسقوط".
 
وبحسب الشمري، فهناك مؤشرات على لفظ الشارع العراقي لهذه الميليشيات، وقال: "إن محاولاتها بسط السيطرة على الدولة العراقية، واستهدافها رأس السلطة التنفيذية العراقية، يشكل ضربة قاصمة لها وستكلفها الكثير على مستوى النفوذ والتأثير، وبالتالي فدورها السياسي هو في طور التقويض والانكماش حد التلاشي، وتبقى مع ذلك قضية السلاح المنفلت خارج إطار الدولة معلقة، وهي بحاجة لقرارات جريئة ولإرادة سياسية لضبطه ونزعه".
 
قانون خدمة العلم
 
أما مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، فيرى في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"أن محاولة اغتيال الكاظمي معروفة دوافعها والجهات المنفذة لها والواقفة خلفها، لكن بما أن الحشد هو جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية، فإن حله بحاجة لجملة اجراءات أهمها، إقرار قانون خدمة العلم الذي قدمته حكومة الكاظمي، لكنه لم يمرر مع الأسف في مجلس النواب العراقي، كونه كان في نهاية مدته التشريعية قبيل الانتخابات الأخيرة".
 
واعتبر العزاوي أن "هذا القانون مهم جدا كونه سيجمع العراقيين تحت خدمة العلم العراقي، ولن تكون هناك جهات مسلحة كالحشد الشعبي خارج هذا الاطار الوطني الجامع".
 
ويردف: "جزء كبير من الشباب العراقيين عاطلون عن العمل فيضطرون للانضمام لفصائل الحشد الشعبي، للاستفادة من امتيازات الرواتب وغيرها، وهنا فخدمة العلم هي الحل الأمثل".
 
ويضيف العزاوي: "مع هذه المحاولة الجبانة لاستهداف السيد الكاظمي، بات من الضرورة وضع حد للميليشيات المسلحة التابعة لإيران في العراق، والمطلوب هنا إلغاء القانون لخاص بتشكيل الحشد الشعبي، وإقرار قانون خدمة العلم الذي يشمل كافة العراقيين سواء بالتطوع أو الخدمة الإلزامية".
 
ويحذر الأكاديمي العراقي من أن :"بقاء الحشد الشعبي بهذه الطريقة، بات يشكل عبئا ثقيلا على العراق وعلى الحكومة العراقية الحالية والمقبلة، فبعد محاولة الاغتيال الآثمة هذه فإن المجتمع الدولي سيتجه نحو وضع هذه الميليشيات المسلحة المتورطة، تحت طائلة العقوبات الدولية أميركيا وأوروبيا خاصة، وبالتالي سيدخل العراق في مشكلة عويصة شبيهة بما في يحدث إيران (...)".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout