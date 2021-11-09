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حادث جديد في مصر.. الشاحنة انقلبت والقطار خرج عن مساره

9
NOVEMBER
2021
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اصطدم قطار بشاحنة ثقيلة شمالي مصر، الثلاثاء، مما أدى إلى انقلاب الشاحنة على جانب الطريق، وخروج القطار عن القضبان الحديدية.
وبينما لم تقع الإصابات بين ركاب القطار، تحدثت السلطات المصرية عما وصفته بـاحتمال وفاة سائق الشاحنة.
 
وذكرت هيئة السكك الحديدية في مصر أن القطار الذي كان يسير بين مدينة محرم بك في الإسكندرية إلى منطقة الضبعة في محافظة مرسى مطروح المجاورة اصطدم بشاحنة من نوع "لودر".
 
وأوضحت أن الشاحنة التي كانت بلا لوحة تسجيل، عبرت السكة الحديدية فجأة وفي مكان غير مخصص للمرور.
 
وأردفت أن سائق الشاحنة لم يمتثل للتحذيرات التي وجهتها له، مما أدى إلى اصطدام القطار به.
 
وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن الحادثة وقعت في الكيلو 115 بين مدينة العلمين وسيدي عبد الرحمن في الساعة 8.35 صباحا.
 
وأدى الحادث لخروج القطار والعربات التي يجرها عن القضبان.
 
وتحدث البيان عن احتمال وفاة سائق الشاحنة، دون أن يوضح ما المقصود بذلك، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات بين ركاب القطار.
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