الأردن.. مقتل شخصين وإصابة ثالث في جريمة مروعة بإربد

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شهدت مدينة إربد الأردنية، الاثنين، جريمة طعن طالت رجلا واثنين من أبنائه، مما أسفر عن مقتلهما، فيما نُقل الأب إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وقال مصدر طبي إن مستشفى الأميرة بسمة في إربد، استقبل 3 أشخاص تعرضوا للطعن، هم أب واثنين من أبنائه، وتم إعلان وفاة الابنين فيما أُدخل الأب إلى وحدة العناية المركزة، وهو حالة خطيرة.

من جانبه، أوضح مصدر أمني أنه ورد بلاغ لمديرية شرطة إربد بوقوع مشاجرة غربي المدينة، بين عدد من الأشخاص، حيث تبين قيام أحدهم بطعن 3 أشخاص، نتج عنها وفاتين وإصابة ثالث.



وأضاف أن الأجهزة الأمنية تحركت للموقع، وتم ضبط الفاعل وبحوزته الأداة الحادة، وإسعاف المصاب وإخلاء الوفيات، وفتح تحقيق بالواقعة.