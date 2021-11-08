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اكتمل يوم الاثنين وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية، والذي سيقام على أرض الإمارات لمدة ثلاثة أسابيع.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن التمرين يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين، من خلال مراحل التدريب المختلفة.

ويسعى التمرين أيضا إلى رفع مستوى القدرات العملياتيه للوحدات المشاركة وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك.

ويأتي تمرين "المصير واحد" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.