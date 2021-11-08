مصر.. الكشف عن موعد تطعيم الأطفال بلقاح فايزر

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كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن موعد تطعيم الأطفال بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، وحقيقة تخطي البلاد ذروة الموجة الرابعة من الجائحة.

وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن السلطات الصحية المصرية لا تزال تدرس ملف تطعيم الأطفال بلقاح فايزر حتى الآن، خاصة أنه اللقاح الوحيد الذي أجيز عالمياً لتطعيم الأطفال به.

ومطلع الشهر الجاري، أتاحت وزارة الصحة المصرية، التسجيل للحصول على لقاح فايزر للأطفال من 15 عامًا، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عاما، لكنها حتى الآن لم تبدأ في تطعيم الذين سجلوا بياناتهم على المنصة الإلكترونية.

وقالت الحكومة المصرية إن هذه الخطوة تأتي بعد توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فايرز، باعتباره حاصلًا على الموافقة الدولية من الجهات العلمية المختصة بمأمونيته لمن هم دون سن الـ18.

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وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أصدرت توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول بالفعل في تلقيح الأطفال.

وعاد "تاج الدين" للقول إن "السلطات الصحية مستمرة في التدقيق في هذا الملف، ودراسة المراجع العلمية والبيانات الخاصة به، وعند استكمال الملف في مصر سيتم تحديد موعد تطعيم الأطفال".

الموجة الرابعة لكورونا

وشدد مستشار السيسي على أن البلاد لا تزال تعيش في الموجة الرابعة لجائحة كورونا حتى الآن.

وأوضح أن مصر لم تتخطى إلى الآن ذروة الموجة الرابعة لكورونا، مضيفًا: "لكي نؤكد تجاوزنا الذروة فإننا نحتاج إلى عدد إصابات ثابت لعدة أيام متتالية، ثم يبدأ الانخفاض، وحينها نقول إننا تجاوزنا ذروة هذه الموجة".

وأكد أن الإصابات اليومية لكورونا لا تزال في حدود الـ 900 حالة يومياً.

وفي أحدث إحصاء رسمي، أعلنت الوزارة السبت، عن 909 حالات جديدة، رفعت إجمالي المرضى إلى 336582 حالة، شفي منهم 282514، و62 وفاة جديدة ليصل مجموع ضحايا الوباء إلى 19011.