رئيسة الحكومة التونسية تتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

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تلقت رئيس الحكومة التونسية، نجلاء بودن، دعوة رسمية من الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي لزيارة دولة الكويت.

وسلم سفير الكويت بتونس علي الظفيري، بودن، دعوة رسمية لزيارة دولة الكويت، وعرضا خلال اجتماع بينهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى استعراض الروابط بينهما.

وأشار الظفيري إلى أنه تم الاتفاق على "تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين والذي يعد استكمالا للعلاقات الاخوية العميقة والمتأصلة بين البلدين الشقيقين".

ونقل الظفيري عن رئيسة الحكومة التونسية امتنانها لدولة الكويت التي هبت لمساعدة بلادها ومعاضدة جهودها في مواجهة الجائحة.