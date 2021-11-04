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مصر.. إقرار عقوبة لكل من يفشي أسرار الدولة

4
NOVEMBER
2021
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وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بتعديل المادة 80 (أ) من قانون العقوبات حال إفشاء أسرار الدولة.
 
واستبدل مشروع القانون، المادة الخاصة بقانون العقوبات، بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
 
1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
 
2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
 
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع من البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
 
4- كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
 
وأضاف القانون "إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن، ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم".
 
اليوم السابع
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