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قال الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" إنه لن يعلق على التقارير المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية في ضواحي دمشق يوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدفاعات الجوية للجيش السوري اعترضت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، صواريخ إسرائيلية على بعض المواقع العسكرية في ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين وإلحاق أضرار مادية.

وفي هذا السياق، صرح الجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية".

وشنت إسرائيل ضربات منتظمة على ما وصفته بـ"أهداف لمواقع إيرانية في سوريا"، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك "حزب الله" اللبناني، لدعم الرئيس بشار الأسد خلال الصراع السوري.