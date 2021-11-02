قائد الأركان الجزائري يتهم فرنسا بممارسة عملية "توليد قسري" للتاريخ

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اعتبر قائد الأركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، أن فرنسا تمارس عملية "توليد قسري" للتاريخ، بسبب فشل استعمارها للجزائر في تحقيق أهدافه.

وفي رسالة وجهها لعناصر الجيش بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر 1954، قال شنقريحة إن "معارك اليوم تدار في سياق مواجهات الماضي".

وأضاف أن "عدو الأمس (في إشارة إلى فرنسا)، لم يعد يرضى أن تكون أحداث التاريخ كما كانت في الواقع، فإنه بات يريد أن يمارس عملية توليد قسري للتاريخ".

وتابع أن هذه العملية "ربما تلملم شتات كبريائه المنكسر، وتعيد تشكيل وترتيب الحاضر الذي لم يوافق ميولاته الاستعمارية وتفوقه الحضاري المزعوم".