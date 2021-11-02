الأرصاد الجوية المصرية تكشف تفاصيل ظاهرة تشهدها أغلب المحافظات

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إن البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين تكاثر للسحب حيث أصبح الطقس غائما طوال الوقت على أغلب الأنحاء كما تساقطت الأمطار على مختلف المناطق.

وبحسب الأرصاد، تعتبر أنهار الغلاف الجوي (Atmospheric rivers )، ظاهرة تعبر عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن، يكون محمل بنسبة كبيرة من الرطوبة قادمة من المناطق الاستوائية إلى مناطق العروض الوسطى الأكثر برودة.

ودائما ما تؤثر على الجزء الغربي للقارات بزاوية تنحرف اتجاه اليمين في نصف الكرة الشمالي والعكس في نصف الكرة الجنوبي، كما أنه لأنهار الغلاف الجوي تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار ومدى تأثيرها.

وتابعت الأرصاد: "أنهار الغلاف الجوي عادة ما تؤثر على جمهورية مصر العربية في فصول الخريف والشتاء والربيع تبعا لحركة التيار النفاث يصاحبه سقوط أمطار على مختلف الأنحاء".