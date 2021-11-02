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جريمة تهز مصر.. قاتل يقطع رأس شخص ويسير به في الشارع

2
NOVEMBER
2021
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ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص قام بقطع رأس عامل وفصله عن جسده في أحد شوارع الإسماعيلية.
 
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنها ضبطت "مهتزا نفسيا" بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان) قام بالتعدي بساطور على عامل، مما أدى إلى فصل رأسه وكان يتلفظ بكلمات غير مفهومة.
 
وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل آثاث خاص بشقيق المجنى عليه.
 
وكان المتهم قد قام بقتل مواطن في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور وحمله ومشى بها في الشارع العام، مما أثار حالة من الذعر والرعب بين المواطنين.
 
ووصلت قوات الشرطة إلى مكان الجريمة وقامت بغلق الطرق المؤدية للشارع ونشر عناصرها في الموقع ومنعت المواطنين من ردم آثار دماء  الضحية، لحين وصول فريق النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة على النحو المطلوب.
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