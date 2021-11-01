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عباس حسن: إتفقنا مع الوفد القطري على اعادة النظر بقرار منع استيراد المزروعات

1
NOVEMBER
2021
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أشار وزير الزراعة عباس حسن في حديث تلفزيوني، إلى أنه "التقيت الوفد القطري في تركيا وكان هناك اتفاق باعادة النظر بالقرار القطري الذي يمنع استيراد المزروعات اللبنانية". ولفت إلى أنه "تعهدنا ان يكون هناك تشديد بالفحوصات على الخضروات لأن القرار يضر بالاقتصاد اللبناني والزراعة اللبنانية".

وأكد أن "لبنان دولة قادرة ومصدر منذ زمن بعيد ولدينا مراكز ابحاث بمواصفات عالمية ونحن قادرون على فحص الصادرات". وشدد على أنه "يجب ان يكون هناك رقابة على سلامة المنتج المحلي في الداخل والخارج".

وكانت وزارة الصحة القطرية، قد أصدرت الأربعاء الماضي، قراراً يقضي باتخاذ إجراءات جديدة تشترط منع استيراد بعض الخضار اللبنانية. وقد أعلمت الوزارة في قرارها المعنيين بأنه ابتداء من تاريخ 7 تشرين الثاني سيتم منع إدخال النعناع والبقدونس والكزبرة والبقلة والزعتر والملوخية اللبنانية إلى قطر، نظراً لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات وبكتيريا إيكولاي والرصاص بشكل متكرر، في نسبة كبيرة من العينات التي خضعت للتحليل خلال الأشهر الماضية.

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