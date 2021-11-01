بفرقاطة وسفينة برمائية.. تدريب مصري أميركي في البحر الأحمر

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شاركت القوات البحرية المصرية والأميركية في تدريب مشترك في البحر الأحمر، على ما أفاد مراسلنا في القاهرة، الاثنين.

وأوضح مراسلنا أن التدريبات تمت في نطاق الأسطول المصري الجنوبي بالبحر الأحمر، حيث شاركت في التدريب الفرقاطة المصرية "إسكندرية" والسفينة البرمائية الأميركية (USS Portland).

وتضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، التي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، بما في ذلك تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك.

ويرمي التدريب إلى تقييم التهديدات السطحية والجوية التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك.