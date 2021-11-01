بعد إطلاق سراحه.. إعادة اعتقال وزير خارجية السودان الأسبق

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أكدت أسرة وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور لمراسل "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم إعادة اعتقاله، صباح الاثنين.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر من عائلة إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس عمر البشير، قوله إنه أعيد اعتقاله الاثنين بعد إطلاق سراحه الأحد.

وكان غندور قد اعتقل سابقا بموجب أوامر من فريق عمل يهدف إلى تفكيك ومنع عودة حكم البشير الذي انتهى في عام 2019.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أكدت مصادر قضائية الإفراج عن إبراهيم غندور ومسؤولين سابقين آخرين.

وأصيب غندور داخل سجن كوبر بفيروس كورونا في شهر مارس الماضي، وطالبت أسرته وقتها بتوفير العلاج المناسب له.