عن إساءة معاملة الأطفال في باكستان، هل الحكومة مقصرة؟ (بقلم أنس صديقي)

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كتب أنس صديقي يقول:

تعاني باكستان اليوم من تحديات عديدة، ورغم أن البيئة السياسية بينها هي الأكثر بروزا، فإن مؤشرات التقدم في المجال الاجتماعي تُظهر أن باكستان ينقصها مسار طويل نحو مساواة وعدالة للجميع، وتعتبر تفشي ظاهرة الإعتداء على الأطفال احدى اهم القضايا المثيرة للقلق.

ففي 13 سبتمبر/تشرين اول أوردت صحيفة "داون" الباكستانية في تقرير لها خبر اعتقال "عصابة اغتصاب أطفال" في ساهيوال؛ حيث اعتقل المشتبه بهم بتهم اغتصاب قاصرين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 سنة، وحوكموا لمدة ثلاث سنوات.

تتضح اكثر ظاهرة استمرار الإعتداء على الاطفال في باكستان من خلال قراءة تقرير المنظمة غير الحكومية "Sahil" ، التي أصدرت تقريرها السنوي بعنوان "الأرقام القاسية" (The News International 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021).

ويشير التقرير إلى أن عام 2020 وحده شهد 2960 حالة اعتداء على الأطفال في باكستان، بينهم 1510 فتاة و 1450 فتى، وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أن ما يصل إلى ثمانية أطفال تعرضوا للاعتداء يوميا في باكستان بشكل أو بآخر. كما وتشمل اللائحة حالات عديدة منها الاختطاف، والتصفية الجسدية بعد الاعتداء الجنسي.

ومن الجدير بالذكر أنه ومن حوالي 50٪ من الحالات المبلغ عنها، كان المعتدي معروفًا للضحية. وقد سجلت ولاية البنجاب الرقم الأعلى بـ1707 حالة، تليها السند 861 حالة، وخيبر باختونخوا 215، وإسلام أباد 102 حالة، وبلوشستان 53 حالة (انظر الجدول الثاني أدناه).

هذا وقد سجلت حالات الاعتداء على الأطفال في 2020 ارتفاعا بنسبة 4% عن سنة 2019 والتي سجل فيها 2846 حالة.

وكما هو الحال في معظم البلدان النامية، فإن نسبة كبيرة من الذين تعرضوا للإعتداء ينتمون إلى الطبقات الدنيا من المجتمع. وعادة ما ينخرط هؤلاء الأطفال في مهام عمل محددة، كالعمل في المنازل، حيث تكون العلاقة العلاقة بمثابة عقد بين السيد والعبد، يمتلك فيها الأول جميع حقوق الطفل، دون أي حماية قانونية.

في عام 2014، صدم فيلم وثائقي بعنوان "عار باكستان الخفي" العالم بسبب روايته عن خطورة إساءة معاملة الأطفال من خلال عدسة بيشاور. سلط الوثائقي الضوء على كيف أن استغلال الأطفال يعتبر وسيلة لتوجيه الإحباط المكبوت في المجتمع الباكستاني، وهو ما يبرز الضيق الاجتماعي الذي يعاني منه المجتمع الذي يعتبر متحيزا أيضا، وبشكل كبير، ضد النساء والأقليات العرقية.

مسألتان اخريان تثيران القلق أيضا وفق ما أبرزته منظمة "Sahil"، احداهما تتعلق بصمت الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء الجنسي، والأخرى هى عدم فهم حدة المشكلة.

إحصاءات أخرى مرفقة في دراسة بعنوان "المساءلة عن الاغتصاب: دراسة حالة لودهران"، أجرتها الكلية الجامعية في لاهور. أظهرت أن الشرطة قدمت بلاغات عن 7120 حالة اغتصاب بموجب المادة 376 من قانون العقوبات في البنجاب، خلال عامي 2016 و 2017. وبلغ عدد القضايا التي تم البت فيها 5814 حالة، فيما بلغ عدد الإدانات 216 فقط (3.7 في المائة). تظهر هده الأرقام أيضاً ضعف النظام القضائي في باكستان في معالجة مثل هذه المشاكل.

في عام 2017، قامت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء شكلتها اللجنة الوطنية الباكستانية لحقوق الإنسان بالتحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال بين عامي 2015 و 2017 في كاسور. وخلصت اللجنة إلى أن العديد من الفتيات كان من الممكن إنقاذهن من الاعتداء والقتل لو كانت الشرطة قد أخذت الأمر على محمل الجد. وبعد عام من هذا، أطلقت وزارة حقوق الإنسان الباكستانية مسودة خطة عمل لوضع حد لإساءة معاملة الأطفال، وتتناول الخطة "الوقاية والحماية والتعافي وإعادة الإدماج والمشاركة في المجتمع". ومن المفارقات أن عمران خان، رئيس وزراء البلاد، ظهر في الفيلم الوثائقي قائلاً: "انها أحدى أكثر الجوانب حزنًا وخزيًا في مجتمعنا، أنا محرج تمامًا من هذا، وأننا لم نتمكن حقًا من حمايتهم".

ويقر الرئيس الباكستاني بمعرفته بانتشار الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المجتمع، لكنه قال إنه لم يكن على دراية بمداه، ولسوء الحظ، لا يبدو أن الوضع قد تغير بشكل كبير حتى اليوم.

تتضح خطورة المشكلة من خلال اعتراف رجل مسجل في وثائقي عام 2014 بأنه اغتصب 10 إلى 12 فتى من "Majboori"، والتي تُرجمت بشكل فضفاض على أنها لا حول لها ولا قوة، ولكنها تعني، إكراهًا ناشئًا عن الظروف(انظر الجدول الأول أدناه). يقدر الفيلم الوثائقي أن تسعة من كل عشرة أطفال هم ضحايا لهذا النوع من الاعتداء الجنسي في بيشاور. وعادة ما يقتل الجاني واحد من كل عشرة ضحايا بدافع الخوف والعار. وإذا ما تم استقراء الأرقام بشكل صحيح، فإن إساءة معاملة الأطفال يمكن أن تكون في الواقع أعلى بكثير مما ذكرته منظمة "Sahil" غير الحكومية. وتطالب باكستان بإصلاح شامل لقوانينها وأساليبها البوليسية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال. لكن مع غياب الإصلاح الجذري والتطبيق الصارم للقانون، من المرجح أن تتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، قد لا تعالج التدابير الصارمة الأسباب الجذرية. لذلك، يجب إدخال منهجية شاملة لمعالجة عدم المساواة والتسامح مع العنف. لكن هل سوف تستمع حكومة عمران خان؟