الضفة الغربية.. مواجهات في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة

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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مناطق متفرقة في محافظة جنين الفلسطينية، واندلعت مواجهات بين الجيش والأهالي تركزت في قرية مثلث الشهداء وبلدة قباطية.

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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن "قوات الجيش داهمت منازل عدة في مثلث الشهداء، واندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الجيش".

وفي سياق متصل، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قباطية بجنوب جنين، وداهم مناطق جبلية وسهل البلدة، وشرع بعملية حفر وتفتيش واسعة، وسط اندلاع مواجهات.