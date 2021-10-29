living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب فتاة.. تفاصيل تدخل القوات الخاصة المصرية للقضاء على أخطر مجرم في مصر

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل قيام القوات الخاصة المصرية بالقضاء على أخطر مجرم في سوهاج، بعد استغاثة فتاة من بطش المجرم الخطير.
 
وبدأت الواقعة يوم الجمعة الماضي، حيث كانت بداية الحصار الأمني لشارع بيت الأحمر بمدينة طما، بعدما نشرت فتاة استغاثة لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قريب لعائلتها يهدد بنسف منزلهم بالمتفجرات وأسطوانات الغاز، لوجود خلافات حول الميراث بينه وبين والدها، ويثير رعب أهالي المنطقة بالكامل لما لديه من أسلحة ويهدد بقتل من يحاول التدخل.
 
وعقب التأكد والتحري حول صحة الفيديو المتداول، تحركت على الفور قوات الأمن المصرية وتم الدفع بوحدات من عناصر فض الاشتباك، وتبين أن المتهم يدعى "عمرو. ش. ج" 42 عاما، شهرته "عمرو الأحمر" مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا أخرها حكم بالإعدام واجب النفاذ.
 
تبين للقوات وجود حفر وقطع بالشارع المؤدي إلى منزل أسرة الفتاة وتشوينات من التراب الناتج من الحفر على جانبي الطريق، وإعاقة كاملة للحركة بالشارع تحسبا لحضور قوات الشرطة ومنع دخول سياراتها، إلا أن الشرطة نجحت في الوصول إلى المنزل ومحاصرته.
 
وأكد شهود عيان بالمنطقة، أن المتهم قام بوضع عدد من أسطوانات البوتاجاز حول منزل الفتاة المستغيثة وهدد بتفجير المكان، خاصة أنه من كبار تجار المواد المخدرة، وتربطه علاقة قرابة بأسرة الفتاة، وقبل الواقعة بيومين حدثت مشادات بينه وبين شقيق الفتاة بسبب خلافات مالية فيما بينهما، قام على إثرها المتهم بتوعد شقيق الفتاة مرددا: "مش هاسيب حقي".
 
ونفى مصدر أمني، وجود أية قنابل أو متفجرات، بمنطقة شارع بيت الأحمر، ولكنها عدد من اسطوانات البوتاجاز فتحها المتهم واغلقها عدة مرات مهددا باشعال النيران بها وتفجيرها.
 
فور وصول القوات، بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، ما دعا قوات الشرطة إلى تبادل إطلاق النار واستمرت المعركة فترة طويلة حتى تمكن المتهم من الفرار، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول منطقة الاشتباكات وخرجت عدة مأموريات بحثا عن المتهم الهارب، وكلف اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع تمركزات أمنية لمتابعة الحالة بالمنطقة، وتم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المسجل خطر للقبض عليه.
 
ووردت معلومات للأمن، بتواجد المطلوب بأحد العقارات بميدان أبو غريب، وتم ارسال مأمورية مسلحة من قوات الشرطة والامن العام مدعمة بقوات من العمليات الخاصة بالامن المركزي للقبض عليه، وعقب وصول القوات دارت اشتباكات بين الطرفين، وردت القوات علي مصدر النيران، حيث تم التعامل معه بحذر شديد لوجود سكان بالمنطقة، وبعد ساعات من تبادل اطلاق النيران لقى المتهم مصرعه.
 
المصدر: صدى البلد
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout