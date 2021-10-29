living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون من تقلبات شديدة

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من وجود تقلبات ملحوظة في حالة الطقس اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر وحتى الاثنين 1 نوفمبر.
 
وأكدت الأرصاد في بيانها، أن اليوم الجمعة سيشهد أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30 -50 % تقريبا، بالإضافة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.
 
وأضافت، أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حار على سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وتزداد نسبة الرطوبة بشكل كبير خلال ساعات الصباح الباكر، حيث تتكون الشبورة المائية على شمال البلاد والدلتا وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.
 
أما عن طقس غدا السبت، فيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
 
ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة كذلك.
 
ويشهد طقس الأحد، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20%.
 
وأضاف خبراء الهيئة بشأن حالة الطقس الاثنين، أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 20%.
 
وتشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى دخول السحب الرعدية الممطرة أقصى سواحل مصر الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها على السواحل الشمالية مع مرور الوقت.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout